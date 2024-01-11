«Альба» расторгла контракт с Маркусом Эрикссоном

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Альба чемпионат Германии Маркус Эрикссон Баскетбол

Маркус Эрикссон и «Альба» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Немецкий клуб объявил, что Эрикссон хочет продолжить процесс реабилитации в Швеции. Обе стороны согласились на расторжение контракта, который был действителен до конца сезона-2023/24

Свой последний матч в Евролиге Эрикссон провел в январе 2022 года против «Реала». С тех пор шведский защитник не выступает из-за травм.

Эрикссон перешел в «Альбу» из «Гран-Канарии» в 2019 году. В сезоне Евролиги-2021/22 Эрикссон набирал в среднем 12,5 очка и 2,3 подбора за матч.

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