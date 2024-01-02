Евролига. «Фенербахче» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» встретится с «Миланом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.
Турецкий «Фенербахче» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Олимпиакос» встретится с итальянским «Миланом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 2 января, 21.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 2 января, 22.05, «Александар Николич Холл»
- Дата проведения
- 2 января, 22.15, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 2 января, 22.45, «Штарк Арена»
Положение команд: Реал Испания – 16-1, Виртус Италия – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Фенербахче Турция – 10-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-7, Монако – 10-7, Партизан Сербия – 9-8, Валенсия Испания – 9-8, Баскония Испания – 9-8, Олимпиакос Греция – 9-8, Бавария Германия – 8-9, Милан Италия – 7-10, Анадолу Эфес Турция – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 6-11, Жальгирис Литва – 5-12, Альба Германия – 3-14, Виллербан Франция – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.