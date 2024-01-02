Евролига. «Фенербахче» – «Црвена Звезда», «Олимпиакос» встретится с «Миланом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Турецкий «Фенербахче» примет сербскую «Црвену Звезду», греческий «Олимпиакос» встретится с итальянским «Миланом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 16-1, Виртус Италия – 12-5, Барселона Испания – 11-6, Панатинаикос Греция – 10-7, Фенербахче Турция – 10-7, Маккаби Тель-Авив Израиль – 10-7, – 10-7, Партизан Сербия – 9-8, Валенсия Испания – 9-8, Баскония Испания – 9-8, Олимпиакос Греция – 9-8, Бавария Германия – 8-9, Милан Италия – 7-10, Анадолу Эфес Турция – 7-10, Црвена Звезда Сербия – 6-11, Жальгирис Литва – 5-12, Альба Германия – 3-14, Виллербан Франция – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.