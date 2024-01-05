Евролига. «Барселона» примет «Басконию», «Реал» сыграет дома с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Барселона» примет «Басконию», лидер чемпионата «Реал» сыграет дома с «Анадолу Эфесом».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Реал Испания – 16-2, Виртус Италия – 13-5, Барселона Испания – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-8, Фенербахче Турция – 11-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-9, Панатинаикос Греция – 10-8, Испания – 10-8, Баскония Испания – 10-8, Монако – 10-9, Партизан Сербия – 10-9, Бавария Германия – 8-10, Црвена Звезда Сербия – 8-11, Милан Италия – 7-11, Анадолу Эфес Турция – 7-11, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 3-15, Виллербан Франция – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.