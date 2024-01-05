Евролига. «Барселона» примет «Басконию», «Реал» сыграет дома с «Анадолу Эфесом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

«Барселона» примет «Басконию», лидер чемпионата «Реал» сыграет дома с «Анадолу Эфесом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  Виртус Италия
Дата проведения
5 января, 21.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Валенсия Испания  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
5 января, 22.30, «Ла Фонтета»
Онлайн матча

Барселона Испания  –  Баскония Испания
Дата проведения
5 января, 22.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Милан Италия  –  Бавария Германия
Дата проведения
5 января, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
5 января, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Реал Испания – 16-2, Виртус Италия – 13-5, Барселона Испания – 12-6, Олимпиакос Греция – 11-8, Фенербахче Турция – 11-8, Маккаби Тель-Авив Израиль – 11-9, Панатинаикос Греция – 10-8, Валенсия Испания – 10-8, Баскония Испания – 10-8, Монако – 10-9, Партизан Сербия – 10-9, Бавария Германия – 8-10, Црвена Звезда Сербия – 8-11, Милан Италия – 7-11, Анадолу Эфес Турция – 7-11, Жальгирис Литва – 6-13, Альба Германия – 3-15, Виллербан Франция – 3-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий
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Все праздники одна сплошная Евролига - просто прекрасно. Но в очередной раз взгрустнулось, что без наших клубов
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