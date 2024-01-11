Стеф Карри об освистывании своими болельщиками: «Да я и сам и себя, и команду освистываю»

Стеф Карри считает справедливым освистывание со стороны фанатов «Голден Стэйт».

«Я не воспринимаю это каким-то определенным образом. Честно говоря, да я и сам себя освистываю. Мысленно освистываю команду за то, как мы играем. Что есть, то есть.

Болельщики будут реагировать так, как им хочется. Наша задача – дать им повод для радости, а мы этого не делаем», – объяснил разыгрывающий « ».