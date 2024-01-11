Стеф Карри об освистывании своими болельщиками: «Да я и сам и себя, и команду освистываю»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Стеф Карри считает справедливым освистывание со стороны фанатов «Голден Стэйт».

«Я не воспринимаю это каким-то определенным образом. Честно говоря, да я и сам себя освистываю. Мысленно освистываю команду за то, как мы играем. Что есть, то есть.

Болельщики будут реагировать так, как им хочется. Наша задача – дать им повод для радости, а мы этого не делаем», – объяснил разыгрывающий «Голден Стэйт».

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8 комментариев
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Будет отдельный пост от каждого игрока ГСВ об освистывании?
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Керр не тренер вообще, похоже, все держалось на Майке Брауне, после его ухода все разваливается. Был бы рад увольнению Керра и обмену Томпсона, эти лыое точно себя изжили в ГС.
Помню, когда в чемпионском плей-офф 2022 Уорриорз поехали на 5 матч полуфинала Запада в Мемфис без приболевшего Керра, за главного остался Браун. Ну и ГС там легли очков в 40, а по ходу игры вроде и все 50 разница была. Что-то восторженных отзывов о работе Брауна, на котором всё держится, я не видал тогда))
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Ответ Luka Sumila
ГСВ проиграли, и снова одна и та же песня))) Когда они 5 титул возьмут, тут так тихо станет)
Возьмут и хорошо. Мне ГСВ нравятся, но сейчас у них какая-то эмоциональная усталость и апатия к игре - смотреть неинтересно.
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Керр не тренер вообще, похоже, все держалось на Майке Брауне, после его ухода все разваливается.

Был бы рад увольнению Керра и обмену Томпсона, эти лыое точно себя изжили в ГС.
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Мало того, что у болельщиков нет повода для радости, так еще и Томпсон говорит им всякие гадости.
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