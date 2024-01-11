Стеф Карри считает, что продолжение выступления в текущем составе «Голден Стэйт» попадает под определение безумия
Стефен Карри считает, что «Уорриорз» должны усилиться перед дедлайном обменов.
Разыгрывающего «Голден Стэйт» на пресс-конференции спросили, нужно ли «Уорриорз» до дедлайна показать фронт-офису, что текущий состав должен продолжать выступать вместе.
«Совершенно очевидно, что если ничего не меняется, это ведь и есть определение безумия, верно? Повторять одно и то же и ожидать иной результат?» – заявил Карри.
С результатом 17-20 «Уорриорз» опустились на 12-е место в Западной конференции.
Кароч тут только в глубокую перестройку уходить, команда отжила своё и даже больше
мог бы одноклубника Шредера спросить про отказы продлеваться.
Пока в команде есть Клэй Томпсон для ГС невозможно будет играть на победы, он тянет команду вниз во всем, совсем с ума сошёл уже.