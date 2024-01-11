Стеф Карри считает, что продолжение выступления в текущем составе «Голден Стэйт» попадает под определение безумия

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Стефен Карри считает, что «Уорриорз» должны усилиться перед дедлайном обменов.

Разыгрывающего «Голден Стэйт» на пресс-конференции спросили, нужно ли «Уорриорз» до дедлайна показать фронт-офису, что текущий состав должен продолжать выступать вместе.

«Совершенно очевидно, что если ничего не меняется, это ведь и есть определение безумия, верно? Повторять одно и то же и ожидать иной результат?» – заявил Карри.

С результатом 17-20 «Уорриорз» опустились на 12-е место в Западной конференции.

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19 комментариев
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как понимаю, надо выменивать звезд, но Грина и Томпсона не трогать, за Уиггинса , Кумингу, Муди и прости господи, Луни никто ничего не даст настолько хорошего, что бы всё перевернуть. Даже если всех отдадут за Сиакама, а Торонто согласится, то старт Карри-Томпсон-Подземски-Грин-Сиакам всё равно в лучшем случае первый раунд плей-офф.
Кароч тут только в глубокую перестройку уходить, команда отжила своё и даже больше
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«Я уже говорил тебе, что такое безумие? Безумие - это точное повторение одного и того же действия, раз за разом, в надежде на изменение. Это есть безумие.» - (с) Ваас Монтенегро.
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Ответ Максим Макеев
Сиакам вообще странное что то делает с отказом продлеваться с Кингс если он с кингс не продлится то почему в гсв согласится не вижу оснований потому он скорее всего - остается только Лавин хухуху
Сиакам ведет себя странно
мог бы одноклубника Шредера спросить про отказы продлеваться.
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Зумеры фаркраевские, это вообще-то Эйнштейн сказал.
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Ответ Максим Макеев
микроклимат конечно веселый в гсв раз лидер тимы в стиле липрона уже оль старов себе требует
А когда ты коверкаешь фамилию или имя кого-либо, это юмор такой? Или ты думаешь как-то зацепить/обидеть миллиардера? Желчь человека сьедает изнутри, а не тех на кого её пытаются вылить
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Ответ Максим Макеев
Сиакам вообще странное что то делает с отказом продлеваться с Кингс если он с кингс не продлится то почему в гсв согласится не вижу оснований потому он скорее всего - остается только Лавин хухуху
Сиакам хочет к братюне Эмбииду и Нерсу летом, поэтому ни с кем другим продлеваться не будет..
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Естественный процесс для многих команд, не надо паники
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"Сейчас ты не смог бы выбить даже дерьма из мешка с дерьмом" (с) Мастер о ГСВ в текущей форме
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Был бы рад отпусти ГС Стэфа в какой-то контендер, он заслужил биться за титул в последние годы карьеры, а не позориться все время.

Пока в команде есть Клэй Томпсон для ГС невозможно будет играть на победы, он тянет команду вниз во всем, совсем с ума сошёл уже.
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Ответ стиваркус картридж
А вот и капожуй свое истинное лицо показал
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Ответ Lost
Безумие это статьи карисексуала Свиридова в которых он писал что ГСВ проигрывают сами себе а не другие команды их обыгрывают
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