Стеф Карри считает, что продолжение выступления в текущем составе «Голден Стэйт» попадает под определение безумия

Стефен Карри считает, что «Уорриорз» должны усилиться перед дедлайном обменов.

Разыгрывающего « » на пресс-конференции спросили, нужно ли «Уорриорз» до дедлайна показать фронт-офису, что текущий состав должен продолжать выступать вместе.

«Совершенно очевидно, что если ничего не меняется, это ведь и есть определение безумия, верно? Повторять одно и то же и ожидать иной результат?» – заявил .

С результатом 17-20 «Уорриорз» опустились на 12-е место в Западной конференции.