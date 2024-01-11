Судьи пропустили два нарушения правил в концовке матча «Лейкерс» – «Рэпторс». Оба раза сфолили игроки «Торонто»

Теги Лейкерс Торонто НБА судьи Дарко Раякович Баскетбол

НБА оценила работу судей в концовке игры «Лейкерс» – «Торонто». .

В заключительные две минуты игры два эпизода были расценены неверно, и оба должны были быть зафиксированы против «Рэпторс», сообщает НБА.

Первое нарушение правил не было зафиксировано на Остине Ривзе – Скотти Барнс совершил фол в нападении, неправильно поставив заслон.

В другом владении судьи не заметили, что Ар Джей Барретт ударил Энтони Дэвиса по руке, в результате чего центровой «Лейкерс» потерял мяч.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович был в ярости после игры, назвав судейство «возмутительным» из-за разницы штрафных бросков 23:2 в пользу «Лейкерс» в четвертой четверти.

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7 комментариев
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Так вот чем возмущался Раякович)
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Но ведь на главной материал про то, как судьи тащат ЛАЛ. Нужно добавить, что не только судьи, а еще и те, кто инспектирует их работу
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К вопросу о легитимности решений...
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то есть лига не подтвердила, что они тащат леброна и озеро?... хм, странно...))
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Пожертвуй мелкой муткой, чтобы за ней не заметили крупную. (c) Вася Лимон
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