Судьи пропустили два нарушения правил в концовке матча «Лейкерс» – «Рэпторс». Оба раза сфолили игроки «Торонто»

НБА оценила работу судей в концовке игры «Лейкерс» – «Торонто». .

В заключительные две минуты игры два эпизода были расценены неверно, и оба должны были быть зафиксированы против «Рэпторс», сообщает НБА.

Первое нарушение правил не было зафиксировано на Остине Ривзе – Скотти Барнс совершил фол в нападении, неправильно поставив заслон.

В другом владении судьи не заметили, что Ар Джей Барретт ударил Энтони Дэвиса по руке, в результате чего центровой «Лейкерс» потерял мяч.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович был в ярости после игры, назвав судейство «возмутительным» из-за разницы штрафных бросков 23:2 в пользу «Лейкерс» в четвертой четверти.