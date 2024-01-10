Тренер «Торонто» Дарко Раякович раскритиковал судей после поражения от «Лейкерс».

разразился яростной тирадой в адрес арбитров на пресс-конференции после гостевого поражения от « » со счетом 131:132.

набрал 20 из 41 очка в четвертой четверти, реализовав в решающей 12-минутке 11 из 11 с линии. В сумме он исполнил 14 штрафных (36 у всего состава «Лейкерс» за игру), в то время как баскетболисты « » бросали с линии лишь 13 раз.

23 штрафных броска «Лейкерс» пришлись на четвертую четверть.

«Это возмутительно. Случившееся сегодня – полная ерунда. Это позор. Позор для судей. Позор для лиги, которая допускает подобное. У них двадцать три штрафных в четвертой четверти, а у нас всего два? И как нам тогда играть? Я понимаю, что есть уважение к олл-старам и так далее, но и в нашей команде есть звездные игроки.

У нас есть , игрок уровня Матча звезд. Вот он всю игру совершает силовые проходы, не пытаясь симулировать и рисовать фолы. И зарабатывает всего два штрафных броска за весь матч? Как такое возможно? Как вы объясните мне это?» – произнес тренер-дебютант.