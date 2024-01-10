Леброн Джеймс о судействе в матче с «Торонто»: «Они нарушали правила, мы – нет»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Торонто НБА судьи Дарко Раякович Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на судейство в матче с «Торонто».

Форвард «Лейкерс» считает, что не случилось чего-то из ряда вон выходящего, несмотря на существенное преимущество его команды по штрафным.

«Мне показалось, что они нарушали правила, мы – нет», – заявил Джеймс.

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович раскритиковал судей после поражения от «озерников».

Энтони Дэвис набрал 20 из 41 очка в четвертой четверти, реализовав в решающей 12-минутке 11 из 11 с линии. В сумме он исполнил 14 штрафных (36 у всего состава «Лейкерс» за игру), в то время как баскетболисты «Торонто» бросали с линии лишь 13 раз.

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22 комментария
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ну так так они и фолили на последней минуте специально чтобы отыграться, поэтому и разрыв такой, тренер тупость сказал.
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Я - получаю 23 штрафных за четверть.
Вы - получаете жалобы на судейство.
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Осталось понять, зачем делать акцент на том, что пробили 23 штрафных, если 10 из них умышленно. Да и если смотреть всю четверть целиком, чисто по спорным моментам, 2 у ЛАЛ и 1 у Торонто. В остальном вообще никаких вопросов не должно возникать. И почему то некоторые забывают, что ЭД, входит в топ 3 больших в лиге. Он +-, должен пробивать столько же, сколько Эмбиид/Яннис.
PS. Чисто для статистики, ЛАЛ находятся на 11 месте, по штрафным попыткам в лиге.
+10
-5
+5
мне кажется многим еще по глазам лупит указываемое количество - пишут всегда количество бросков, а не фолов. То есть было всего на 11 (грубо говоря, я точно не насчитывал) пробивных фолов у ЛАЛ больше - половина из них на Дэвисе, который последние месяц натурально убивает. Кроме того, Торонто уступали, и пытаясь отыграться (что, кстати, у них почти получилось, красавцы динозавры) делали умышленные фолы. Так вот, если убрать умышленные нарушения - то там разница хоть и будет, но в пределах разумного. А вообще надо бы убедительньее побеждать, чтобы разговоров подобных было меньше - а то каждый день читать что засудили/подсудили - сегодня Бостон, завтра Лейкерс, послезавтра ГСВ, а там и Денвер, и Милуоки и бла бла бла - уже порядком настохорошело
+6
-1
+5
Будь Краб в составе Торонто здесь бы неделю потоком лились его нытьё и сопли, мерзость.
+9
-6
+3
Ответ MrJerikO
Осталось понять, зачем делать акцент на том, что пробили 23 штрафных, если 10 из них умышленно. Да и если смотреть всю четверть целиком, чисто по спорным моментам, 2 у ЛАЛ и 1 у Торонто. В остальном вообще никаких вопросов не должно возникать. И почему то некоторые забывают, что ЭД, входит в топ 3 больших в лиге. Он +-, должен пробивать столько же, сколько Эмбиид/Яннис. PS. Чисто для статистики, ЛАЛ находятся на 11 месте, по штрафным попыткам в лиге.
> ЭД, входит в топ 3 больших в лиге
нет, конечно
+3
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+3
Ааа, ну тогда норм
+3
-1
+2
Из 23 штрафных 13 вообще не подвергаются обсуждению(Flagrant foul на Рэдише), ведь это были умышленные фолы в последние 40 секунд игры.
И сколько из этих 5 фолов были не справедливые???
+3
-1
+2
Ответ Caracalla
Будь Краб в составе Торонто здесь бы неделю потоком лились его нытьё и сопли, мерзость.
База. Когда был момент с его недавним заступом, дак он чуть судье монитор на голову не одел.))
+7
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+2
Ответ MrJerikO
Осталось понять, зачем делать акцент на том, что пробили 23 штрафных, если 10 из них умышленно. Да и если смотреть всю четверть целиком, чисто по спорным моментам, 2 у ЛАЛ и 1 у Торонто. В остальном вообще никаких вопросов не должно возникать. И почему то некоторые забывают, что ЭД, входит в топ 3 больших в лиге. Он +-, должен пробивать столько же, сколько Эмбиид/Яннис. PS. Чисто для статистики, ЛАЛ находятся на 11 месте, по штрафным попыткам в лиге.
Это прямо железно в уставе Лиги прописано, если ты в ТОП-3, то ты автоматом получаешь много-много штрафных?) Я думал это большей частью от скиллов зависит, а не от статуса.
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+2
С одной стороны, мне кажется, Джеймс понимает, что случилось некоторое д-мо.
А с другой - что он должен был ответить на этот вопрос? Свистели то в его пользу, если он раскритикует судейство за однобокость (что могло бы произойти разве что в идеальном мире), то в следующей игре арбитры будут принципиально игнорить ЛАЛ насколько это возможно
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Ответ Mr.BadGuy
Вот в чем проявляется Величие. Четко по делу в двух фразах раскидал всю ситуацию
Так тонко, что некоторые даже минусуют)
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Ответ Вася Вася
Иллюстрация к знаменитой русской пословице «молчи - за умного сойдёшь». В этой щекотливой ситуации, Король мог просто промолчать и сказать «судейство не моя компетенция», но Плешивый не мог пройти мимо лужи и смачно прыгнул в самую середину.
Интересная история но причем тут твой отец на баскетбольной ветке?
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Ответ mzfk69
> ЭД, входит в топ 3 больших в лиге нет, конечно
Раз сказал А, говори и Б. Кто по совокупности (Защита и Атака), обходит его. Послушать интересно.
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Ответ MrJerikO
Осталось понять, зачем делать акцент на том, что пробили 23 штрафных, если 10 из них умышленно. Да и если смотреть всю четверть целиком, чисто по спорным моментам, 2 у ЛАЛ и 1 у Торонто. В остальном вообще никаких вопросов не должно возникать. И почему то некоторые забывают, что ЭД, входит в топ 3 больших в лиге. Он +-, должен пробивать столько же, сколько Эмбиид/Яннис. PS. Чисто для статистики, ЛАЛ находятся на 11 месте, по штрафным попыткам в лиге.
А не врешь ли ты насчет 11 места?
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«Они не выдали премиальных судьям, а мы выдали»
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Леброн: они негодяи и редиски, а я д’Артаньян.
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Вот в чем проявляется Величие. Четко по делу в двух фразах раскидал всю ситуацию
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