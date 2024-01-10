Леброн Джеймс отреагировал на судейство в матче с «Торонто».

Форвард « » считает, что не случилось чего-то из ряда вон выходящего, несмотря на существенное преимущество его команды по штрафным.

«Мне показалось, что они нарушали правила, мы – нет», – заявил .

Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович раскритиковал судей после поражения от «озерников».

Энтони Дэвис набрал 20 из 41 очка в четвертой четверти, реализовав в решающей 12-минутке 11 из 11 с линии. В сумме он исполнил 14 штрафных (36 у всего состава «Лейкерс» за игру), в то время как баскетболисты «Торонто» бросали с линии лишь 13 раз.