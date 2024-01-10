Леброн Джеймс о судействе в матче с «Торонто»: «Они нарушали правила, мы – нет»
Леброн Джеймс отреагировал на судейство в матче с «Торонто».
Форвард «Лейкерс» считает, что не случилось чего-то из ряда вон выходящего, несмотря на существенное преимущество его команды по штрафным.
«Мне показалось, что они нарушали правила, мы – нет», – заявил Джеймс.
Главный тренер «Торонто» Дарко Раякович раскритиковал судей после поражения от «озерников».
Энтони Дэвис набрал 20 из 41 очка в четвертой четверти, реализовав в решающей 12-минутке 11 из 11 с линии. В сумме он исполнил 14 штрафных (36 у всего состава «Лейкерс» за игру), в то время как баскетболисты «Торонто» бросали с линии лишь 13 раз.
Вы - получаете жалобы на судейство.
PS. Чисто для статистики, ЛАЛ находятся на 11 месте, по штрафным попыткам в лиге.
нет, конечно
И сколько из этих 5 фолов были не справедливые???
А с другой - что он должен был ответить на этот вопрос? Свистели то в его пользу, если он раскритикует судейство за однобокость (что могло бы произойти разве что в идеальном мире), то в следующей игре арбитры будут принципиально игнорить ЛАЛ насколько это возможно
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