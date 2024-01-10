Стивен Эй Смит: «Скотти Барнс – лицо лиги? Кто-то должен напомнить Дарко Раяковичу об Энтони Эдвардсе»

Стивен Эй Смит не согласился с Дарко Раяковичем по поводу Скотти Барнса.

«Тренер « » назвал будущим лицом лиги.

Скотти Барнс – чертовски хороший игрок, ему всего 22 года, и он уже набирает почти 21 очков в среднем за матч. Парень очень талантливый, у него большое будущее. Но лицо лиги? Кто-то должен напомнить тренеру об Энтони Эдвардсе и многих других молодых звездах лиги», – сказал телеведущий ESPN.