Стивен Эй Смит: «Скотти Барнс – лицо лиги? Кто-то должен напомнить Дарко Раяковичу об Энтони Эдвардсе»

Теги Торонто НБА Стивен Эй Смит Скотти Барнс Дарко Раякович Баскетбол

Стивен Эй Смит не согласился с Дарко Раяковичем по поводу Скотти Барнса.

«Тренер «Торонто» назвал Скотти Барнса будущим лицом лиги.

Скотти Барнс – чертовски хороший игрок, ему всего 22 года, и он уже набирает почти 21 очков в среднем за матч. Парень очень талантливый, у него большое будущее. Но лицо лиги? Кто-то должен напомнить тренеру об Энтони Эдвардсе и многих других молодых звездах лиги», – сказал телеведущий ESPN.

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2 комментария
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Типичный пример искажения посыла. Тренер о том, что в его команде есть молодая звезда, которая идёт в поход часто, но не получает штрафные, тогда как ЛАЛ бросают 22 штрафных з за четверть. А ему отвечают, что не такая уж звезда этот Барнс.
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Ответ mibX
Типичный пример искажения посыла. Тренер о том, что в его команде есть молодая звезда, которая идёт в поход часто, но не получает штрафные, тогда как ЛАЛ бросают 22 штрафных з за четверть. А ему отвечают, что не такая уж звезда этот Барнс.
Ой это же Эй Смит, чего вы от него хотите?
Он там держится за счет таких вот высказываний, на ESPN только так и можешь подняться.
Лига не сделает Эдвардса своим лицом, как и Моранта, в связи с социальным шлейфом сзади.
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