Эван Тернер пошутил над акцентом Дарко Раяковича после эмоциональной пресс-конференции тренера «Рэпторс»

Теги Лейкерс Торонто НБА судьи Эван Тернер соцсети Дарко Раякович Баскетбол

Эван Тернер пошутил над акцентом главного тренера «Торонто» Дарко Раяковича .

Бывший игрок НБА отреагировал на эмоциональную пресс-конференцию сербского тренера-дебютанта после матча с «Лейкерс».

Раякович раскритиковал судей, он был недоволен соотношением штрафных бросков в пользу соперника – 36-13 (23 подхода в 4-й четверти).

«Выпускай лучше своих ассистентов для произношения речей, когда у тебя такой акцент», – написал Тернер в соцсетях.

Вскоре Эван удалил этот пост.

Стоит отметить, что Тернер боролся с дефектом речи все детство и юность после того, как в возрасте трех лет попал в серьезную автомобильную аварию.

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5 комментариев
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Что еще мог написать тупой нига
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А над своим произношением (травма,полученная в детстве) не пошутил
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Тернер, видимо, так и остался в 3-летнем возрасте после аварии…
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Над своей карьерой посмейся...ВТОРОЙ номер драфта...
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Обычно друзья очень похожи. Но я не верю, что Игудала такой же беспросветный валенок, как Тернер
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