Эван Тернер пошутил над акцентом главного тренера «Торонто» Дарко Раяковича .

Бывший игрок отреагировал на эмоциональную пресс-конференцию сербского тренера-дебютанта после матча с « ».

раскритиковал судей, он был недоволен соотношением штрафных бросков в пользу соперника – 36-13 (23 подхода в 4-й четверти).

«Выпускай лучше своих ассистентов для произношения речей, когда у тебя такой акцент», – написал Тернер в соцсетях.

Вскоре Эван удалил этот пост.

Стоит отметить, что боролся с дефектом речи все детство и юность после того, как в возрасте трех лет попал в серьезную автомобильную аварию.