Эван Тернер пошутил над акцентом Дарко Раяковича после эмоциональной пресс-конференции тренера «Рэпторс»
Эван Тернер пошутил над акцентом главного тренера «Торонто» Дарко Раяковича .
Бывший игрок НБА отреагировал на эмоциональную пресс-конференцию сербского тренера-дебютанта после матча с «Лейкерс».
Раякович раскритиковал судей, он был недоволен соотношением штрафных бросков в пользу соперника – 36-13 (23 подхода в 4-й четверти).
«Выпускай лучше своих ассистентов для произношения речей, когда у тебя такой акцент», – написал Тернер в соцсетях.
Вскоре Эван удалил этот пост.
Стоит отметить, что Тернер боролся с дефектом речи все детство и юность после того, как в возрасте трех лет попал в серьезную автомобильную аварию.