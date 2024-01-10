Скип Бэйлесс: «Без Джа Морэнта «Гризлис» выглядят ужасно»

Скип Бэйлесс разочарован тем, что Джа Морэнт выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Я был в восторге от того, какое влияние оказал этот молодой человек на свою команду, выйдя на площадку в Новом Орлеане. Он встретился лицом к лицу с парнем, которого выбрали выше него на драфте, Зайоном, и просто взял верх.

Вы видели его партнеров по команде, без него они выглядели по-другому, они выглядели ужасно. Они были просто плохой командой, пока он не вернулся на площадку. Но когда он вернулся, они вдруг стали выглядеть как команда плей-офф», – сказал эксперт.