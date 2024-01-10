Скип Бэйлесс: «Без Джа Морэнта «Гризлис» выглядят ужасно»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Скип Бэйлесс Баскетбол

Скип Бэйлесс разочарован тем, что Джа Морэнт выбыл до конца сезона из-за травмы.

«Я был в восторге от того, какое влияние оказал этот молодой человек на свою команду, выйдя на площадку в Новом Орлеане. Он встретился лицом к лицу с парнем, которого выбрали выше него на драфте, Зайоном, и просто взял верх.

Вы видели его партнеров по команде, без него они выглядели по-другому, они выглядели ужасно. Они были просто плохой командой, пока он не вернулся на площадку. Но когда он вернулся, они вдруг стали выглядеть как команда плей-офф», – сказал эксперт.

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4 комментария
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раньше они и без Джа спокойно всех выносили
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Ответ lecterkillhomyuk
Как же тогда Даллас выглядит?...
Без Джа Морэнта? Вполне неплохо. Точно лучше Лейкерс)
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Ответ lecterkillhomyuk
Как же тогда Даллас выглядит?...
Как команда идущая в по, а мемфис без Джа как команда борющаяся за 1 пик
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