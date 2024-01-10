«Мемфис» до конца сезона потерял Джа Морэнта из-за травмы плеча.

Во вторник команда провела эмоциональное собрание. Защитник Десмонд Бэйн привел главное из речи травмированного лидера «Гризлис».

«Сохраняйте прежний подход и продолжайте пахать.

Джа всегда будет на позитиве. Он один из наших братьев, мы безумно его любим. Морэнт остается важной частью всего происходящего здесь, играет он или нет», – рассказал .

Во вторник « » обыграл «Даллас» со счетом 120:103 и завершил выезд с результатом 3-0.