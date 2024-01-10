Джа Морэнт во время командного собрания «Мемфиса» сказал одноклубникам «продолжать пахать»

Теги Мемфис НБА Джа Морэнт Десмонд Бэйн Баскетбол

«Мемфис» до конца сезона потерял Джа Морэнта из-за травмы плеча.

Во вторник команда провела эмоциональное собрание. Защитник Десмонд Бэйн привел главное из речи травмированного лидера «Гризлис».

«Сохраняйте прежний подход и продолжайте пахать.

Джа всегда будет на позитиве. Он один из наших братьев, мы безумно его любим. Морэнт остается важной частью всего происходящего здесь, играет он или нет», – рассказал Бэйн.

Во вторник «Мемфис» обыграл «Даллас» со счетом 120:103 и завершил выезд с результатом 3-0.

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