Джа Морэнт получил травму плеча и пропустит остаток сезона
Джа Морэнт получил травму плеча и пропустит остаток сезона.
Суперзвезда «Мемфиса» перенесет операцию на правом плече в связи с разрывом суставной губы.
Морэнт травмировался во время субботней тренировки, после чего пропустил воскресную выездную встречу с «Финиксом». Позже он прошел МРТ-обследование, которое выявило разрыв губы. Для восстановления потребуется хирургическое вмешательство.
Ожидается, что Морэнт будет полностью здоров к началу сезона-24/25.
«Гризлис» имели результат 6-3 со звездным разыгрывающим в составе. Первые 25 матчей сезона Джа пропустил из-за дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях.
В 9 матчах сезона 24-летний игрок набирал 25,1 очка, 5,7 подбора и 8,1 передачи за игру.