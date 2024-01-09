Джа Морэнт получил травму плеча и пропустит остаток сезона.

Суперзвезда « » перенесет операцию на правом плече в связи с разрывом суставной губы.

травмировался во время субботней тренировки, после чего пропустил воскресную выездную встречу с «Финиксом». Позже он прошел МРТ-обследование, которое выявило разрыв губы. Для восстановления потребуется хирургическое вмешательство.

Ожидается, что Морэнт будет полностью здоров к началу сезона-24/25.

«Гризлис» имели результат 6-3 со звездным разыгрывающим в составе. Первые 25 матчей сезона Джа пропустил из-за дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях.

В 9 матчах сезона 24-летний игрок набирал 25,1 очка, 5,7 подбора и 8,1 передачи за игру.