Джа Морэнт получил травму плеча и пропустит остаток сезона

Теги травмы Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

Джа Морэнт получил травму плеча и пропустит остаток сезона.

Суперзвезда «Мемфиса» перенесет операцию на правом плече в связи с разрывом суставной губы.

Морэнт травмировался во время субботней тренировки, после чего пропустил воскресную выездную встречу с «Финиксом». Позже он прошел МРТ-обследование, которое выявило разрыв губы. Для восстановления потребуется хирургическое вмешательство.

Ожидается, что Морэнт будет полностью здоров к началу сезона-24/25.

«Гризлис» имели результат 6-3 со звездным разыгрывающим в составе. Первые 25 матчей сезона Джа пропустил из-за дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях.

В 9 матчах сезона 24-летний игрок набирал 25,1 очка, 5,7 подбора и 8,1 передачи за игру.

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17 комментариев
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Ответ yesnil
Слишком тяжелый пистолет был
отдачей вынесло) а так здоровья парню канеш
+6
-2
+4
вот так новости с утра...
+4
-1
+3
Очень жаль. Скорейшего ему полного восстановления.
+3
-1
+2
Время пострелять
+6
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+1
а помните династию из Мемфиса?
+2
-1
+1
Здоровья, конечно! Но на его (как впрочем и других) фоне, безусловно, диву даёшься долголетию ЛеБрона.
+2
-1
+1
9 матчей в 24 года это капля в море, Мемфис теперь может смело нырять за первым пиком
+1
-1
0
Слишком тяжелый пистолет был
+4
-4
0
здоровья гангстеру. без него у лиги чуть меньше хайлайтов
+1
-1
0
а ведь на Мемфис с ним интересно стало смотреть,в начале сезона был мрак
0
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0
Ответ ARAMIS777
Очень жаль. Скорейшего ему полного восстановления.
Да жаль, Мемфис с ним выигрывать начал
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