Джа Морэнт о травме плеча: «Черт, чувак»
Джа Морэнт отреагировал на травму плеча в социальных сетях.
Суперзвезда «Мемфиса» перенесет операцию на правом плече в связи с разрывом суставной губы и пропустит остаток сезона-23/24.
«Черт, чувак», – написал Морэнт в соцсетях.
Плеймейкер травмировался во время субботней тренировки.
«Гризлис» имели результат 6-3 со звездным разыгрывающим в составе. Первые 25 матчей сезона Джа пропустил из-за дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях.
В 9 матчах сезона 24-летний игрок набирал 25,1 очка, 5,7 подбора и 8,1 передачи за игру.