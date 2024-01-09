Джа Морэнт о травме плеча: «Черт, чувак»

Теги травмы Мемфис НБА соцсети Джа Морэнт Баскетбол

Джа Морэнт отреагировал на травму плеча в социальных сетях.

Суперзвезда «Мемфиса» перенесет операцию на правом плече в связи с разрывом суставной губы и пропустит остаток сезона-23/24.

«Черт, чувак», – написал Морэнт в соцсетях.

Плеймейкер травмировался во время субботней тренировки.

«Гризлис» имели результат 6-3 со звездным разыгрывающим в составе. Первые 25 матчей сезона Джа пропустил из-за дисквалификации за демонстрацию оружия в соцсетях.

В 9 матчах сезона 24-летний игрок набирал 25,1 очка, 5,7 подбора и 8,1 передачи за игру.

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3 комментария
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Ответ reneremy13@icloud.com
Конечно печально , что тот драфт год войдет в историю не так как планировали . Один жрет , второй или травмирован или дисквалифицирован
Зато Баррет прибавил в Торонто
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+2
Конечно печально , что тот драфт год войдет в историю не так как планировали . Один жрет , второй или травмирован или дисквалифицирован
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"Daaaamn dude!"
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