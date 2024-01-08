Стив Керр о возвращении Дрэймонда Грина: «Все счастливы видеть его в команде. Он один из наших лидеров»

Стив Керр рассказал о настроении в команде в связи с возвращением Грина.

«Все счастливы его видеть. Он один из наших лидеров и очень рад вернуться. В команде хорошее настроение.

Дрэймонд будет работать с тренером Риком [Селебрини] каждый день. Много бросков, тренировок, но я понятия не имею, когда он примет участие в матче», – поделился главный тренер « ».

В 12 матчах, на которые был отстранен , «Уорриорз» победили 7 раз.