Деннис Шредер: «Отклонил предложение «Лейкерс» на 84 миллиона по совету прежних агентов»
Деннис Шредер объяснил, почему отклонил предложение «Лейкерс» на 84 миллиона.
В 2021 году Шредер решил не торопиться с продлением контракта и не принял предложение «озерников». В итоге за последующие 2 сезона он заработал в сумме лишь 8 миллионов долларов.
По словам немецкого баскетболиста, он сделал это, послушав советы своих прежних агентов.
«Я бы подписал этот контракт. Никогда бы не отказался от предложенных мне денег. Моя мама учила меня другому», – заявил Шредер.
Выступающий за «Торонто» разыгрывающий уверяет, что не делает из этого трагедию.
«Следующие два сезона стали худшими в карьере. Я тогда заработал 8 миллионов. Но у меня было двое здоровых детей, моя мама, мои братья и сестры. Я могу купить все, что захочу. До этого у меня был контракт на 70 миллионов долларов... Простой парень из Германии? Из Брауншвейга? Да я просто счастлив. Рядом люди, которые любят меня и поддерживают в непростые дни», – сказал Деннис.
Вроде он не из семьи эмигрантов, отец у него немец, родился и вырос в Германии, помогает с популяризацией баскетбола, свой родной клуб поддерживает.
То что он тогда отказался от офера ЛАЛ и правильно, и не правильно.
Не правильно, потому что он хорошо вписывался в тот ростер и деньги были не такие уж и плохие.
Правильно, потому что объективно что тогда, что сейчас он стоит больше. Шрюдер отличный пассующий с броском и защитой, просто если ты не европеец уровня Дончича, тебя буду двигать.