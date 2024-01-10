Деннис Шредер объяснил, почему отклонил предложение «Лейкерс» на 84 миллиона.

В 2021 году Шредер решил не торопиться с продлением контракта и не принял предложение «озерников». В итоге за последующие 2 сезона он заработал в сумме лишь 8 миллионов долларов.

По словам немецкого баскетболиста, он сделал это, послушав советы своих прежних агентов.

«Я бы подписал этот контракт. Никогда бы не отказался от предложенных мне денег. Моя мама учила меня другому», – заявил .

Выступающий за «Торонто» разыгрывающий уверяет, что не делает из этого трагедию.

«Следующие два сезона стали худшими в карьере. Я тогда заработал 8 миллионов. Но у меня было двое здоровых детей, моя мама, мои братья и сестры. Я могу купить все, что захочу. До этого у меня был контракт на 70 миллионов долларов... Простой парень из Германии? Из Брауншвейга? Да я просто счастлив. Рядом люди, которые любят меня и поддерживают в непростые дни», – сказал Деннис.