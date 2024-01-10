Деннис Шредер: «Отклонил предложение «Лейкерс» на 84 миллиона по совету прежних агентов»

Теги Лейкерс Торонто НБА Деннис Шредер Баскетбол

Деннис Шредер объяснил, почему отклонил предложение «Лейкерс» на 84 миллиона.

В 2021 году Шредер решил не торопиться с продлением контракта и не принял предложение «озерников». В итоге за последующие 2 сезона он заработал в сумме лишь 8 миллионов долларов.

По словам немецкого баскетболиста, он сделал это, послушав советы своих прежних агентов.

«Я бы подписал этот контракт. Никогда бы не отказался от предложенных мне денег. Моя мама учила меня другому», – заявил Шредер.

Выступающий за «Торонто» разыгрывающий уверяет, что не делает из этого трагедию.

«Следующие два сезона стали худшими в карьере. Я тогда заработал 8 миллионов. Но у меня было двое здоровых детей, моя мама, мои братья и сестры. Я могу купить все, что захочу. До этого у меня был контракт на 70 миллионов долларов... Простой парень из Германии? Из Брауншвейга? Да я просто счастлив. Рядом люди, которые любят меня и поддерживают в непростые дни», – сказал Деннис.

 

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10 комментариев
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Дают-бери, а бьют-беги. Так учила мама Дениса.
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Там был план выиграть гайку с Лал и подписаться на 25+ в год. Но в 4 матче травма Дэвиса план, мягко говоря, поломала. Хотя в том сезоне шансы на гайку были, Финикс с Дэвисом они скорее всего обыграли
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Ну так и подписал бы, даже несмотря на мнение агентов. Финальное решение все-равно было за тобой.
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Ответ Михаил Опякин
Дают-бери, а бьют-беги. Так учила мама Дениса.
А если и не дают, то также бери и беги
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Ответ haibr
А какой у него сейчас контракт?
25 на два года, вроде бы
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Я простой афроариец из Брауншвейга. Я просто не понял, что такое 84 миллиона этих ваших долларов. Вот если бы вы рейхсмарки предложили.......
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Чемпион мира! Денежка ещё придёт.
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А какой у него сейчас контракт?
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Ответ Mr.BadGuy
Я простой афроариец из Брауншвейга. Я просто не понял, что такое 84 миллиона этих ваших долларов. Вот если бы вы рейхсмарки предложили.......
Я чет вторую тему вижу, где упирают на фишку с афрарийцем. Чет я тупой наверное и не вкуриваю, объясните плиз?
Вроде он не из семьи эмигрантов, отец у него немец, родился и вырос в Германии, помогает с популяризацией баскетбола, свой родной клуб поддерживает.
То что он тогда отказался от офера ЛАЛ и правильно, и не правильно.
Не правильно, потому что он хорошо вписывался в тот ростер и деньги были не такие уж и плохие.
Правильно, потому что объективно что тогда, что сейчас он стоит больше. Шрюдер отличный пассующий с броском и защитой, просто если ты не европеец уровня Дончича, тебя буду двигать.
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Ответ Luka Sumila
Я чет вторую тему вижу, где упирают на фишку с афрарийцем. Чет я тупой наверное и не вкуриваю, объясните плиз? Вроде он не из семьи эмигрантов, отец у него немец, родился и вырос в Германии, помогает с популяризацией баскетбола, свой родной клуб поддерживает. То что он тогда отказался от офера ЛАЛ и правильно, и не правильно. Не правильно, потому что он хорошо вписывался в тот ростер и деньги были не такие уж и плохие. Правильно, потому что объективно что тогда, что сейчас он стоит больше. Шрюдер отличный пассующий с броском и защитой, просто если ты не европеец уровня Дончича, тебя буду двигать.
Ну раз не предлагают столько получается не стоит
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