Леброн Джеймс: «Джейлен Браун явно получил удар по затылку. Хорошая игра с такой концовкой»

Теги Бостон Леброн Джеймс Индиана Лейкерс НБА судьи Джейлен Браун Баскетбол

Леброн Джеймс публично раскритиковал судей НБА.

Звездный форвард «Лейкерс» высказался о судейском решении в концовке матча между «Бостоном» и «Индианой».

«Понимаете, о чем я? Джей Би явно получил удар по затылку. Они пересмотрели эпизод только для того, чтобы изменить решение и сказать, что удара не было. Что?!  Хорошая игра с такой концовкой. Теперь понимаете, почему я выхожу из себя, когда это происходит?» – написал Джеймс.

За 3,2 секунды до сирены Джейлен Браун при равном счете промахнулся со средней, но судьи зафиксировали нарушение. «Пэйсерс» использовали тренерский челлендж, который оказался успешным.

За 0,6 секунды до конца Кристапс Порзингис нарушил правила на Беннедикте Матурине, который бросал из-за дуги. Игрок «Индианы» реализовал два штрафных (133:131), которые в итоге стали победными.

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2 комментария
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Судейство пока слабая сторона НБА, ну и еще Шарлот)
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