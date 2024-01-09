Леброн Джеймс: «Джейлен Браун явно получил удар по затылку. Хорошая игра с такой концовкой»

Леброн Джеймс публично раскритиковал судей НБА.

Звездный форвард « » высказался о судейском решении в концовке матча между « » и «Индианой».

«Понимаете, о чем я? явно получил удар по затылку. Они пересмотрели эпизод только для того, чтобы изменить решение и сказать, что удара не было. Что?! Хорошая игра с такой концовкой. Теперь понимаете, почему я выхожу из себя, когда это происходит?» – написал .

За 3,2 секунды до сирены Джейлен Браун при равном счете промахнулся со средней, но судьи зафиксировали нарушение. «Пэйсерс» использовали тренерский челлендж, который оказался успешным.

За 0,6 секунды до конца Кристапс Порзингис нарушил правила на Беннедикте Матурине, который бросал из-за дуги. Игрок «Индианы» реализовал два штрафных (133:131), которые в итоге стали победными.