Судьи о заступе Леброна: «На повторе не было найдено четких и убедительных доказательств, чтобы изменить решение»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Миннесота НБА судьи Баскетбол

Судьи представили отчет по окончании матча «Миннесота» – «Лейкерс».

Арбитры объяснили свое решение зафиксировать 2-очковое попадание Леброна Джеймса («Лейкерс») в концовке недостатком доказательств.

«По ходу игры на площадке было принято решение о двухочковом броске. После видеопросмотра не было найдено четких и убедительных доказательств, чтобы изменить решение с «2» на «3», и поэтому бросок был засчитан как двухочковый», – говорится в официальном отчете НБА.

4 комментария
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Ответ Виталий Попов
как я понял смотрели проекцию носка, который был над трехочковой линией соответственно посчитали заступ.. ну так то странно конечно..
Наступил он линию кончиком носка, на повторе видно это
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Реакция дюранта 🤷🏾‍♂️
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Чего не сделаешь ради рекламы кроссовок
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