Судьи о заступе Леброна: «На повторе не было найдено четких и убедительных доказательств, чтобы изменить решение»

Судьи представили отчет по окончании матча «Миннесота» – «Лейкерс».

Арбитры объяснили свое решение зафиксировать 2-очковое попадание Леброна Джеймса («Лейкерс») в концовке недостатком доказательств.

«По ходу игры на площадке было принято решение о двухочковом броске. После видеопросмотра не было найдено четких и убедительных доказательств, чтобы изменить решение с «2» на «3», и поэтому бросок был засчитан как двухочковый», – говорится в официальном отчете НБА.