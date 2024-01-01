НБА подтвердила, что бросок Леброна Джеймса в концовке матча с «Миннесотой» был двухочковым, а не трехочковым

НБА опубликвала отчет о 2 последних минутах в матче «Лейкерс» – «Миннесота».

Отчет подтвердил, что попадание 2,3 секунды до конца встречи было двухочковым, а не трехочковым.

Форвард « » после промаха Майка Конли за 8 секунд до финальной сирены при счете 104:107 устремился в быстрый отрыв и исполнил спасительный бросок на равенство и был точен. Однако судья зафиксировал, что 4-кратный чемпион наступил на линию и попадание является двухочковым.

Судьи пересмотрели эпизод и вынесли решение, что арбитр изначально был прав – Джеймс заступил. Однако сам форвард «Лейкерс», который пересмотрел эпизод с ассистентом, не мог поверить в это решение. Джеймс указывал судье на экран, но его попытки остались без внимания.

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» со счетом 106:108.

Согласно отчету, на последней минуте встречи судьи допустили две ошибки в пользу «Миннесоты», не зафиксировав фол у за 55 секунд до конца и «голтендинг» у Карла-Энтони Таунса за 46,4 секунды.