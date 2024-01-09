В США уволили тренера школьной команды и отстранили баскетболистку после антисемитского инцидента

Матч между школьными командами девочек в США закончился антисемитским скандалом.

В четверг игра между школой Леффелл, частной еврейской школой в Хартсдейле, и школой Рузвельт, государственной школой в Йонкерсе, была прервана после того, как баскетболистки школы Рузвельт начали выкрикивать антисемитские оскорбления в адрес соперниц.

Одна из баскетболисток выкрикнула: «Я поддерживаю Хамас, вы чертовы евреи».

Охранникам пришлось увести баскетболисток школы Леффелл с площадки.

В воскресенье временный директор школы Йонкерса доктор Луис Родригес и мэр города Майк Спано опубликовали совместное заявление и принесли извинения за инцидент.

«Антисемитская риторика, направленная против учеников-спортсменов школы Леффелл, отвратительна, неуместна и не соответствует ценностям, которые мы устанавливаем для нашей молодежи», – говорится в заявлении.

После расследования инцидента и изучения видеозаписей, снятых во время матча, школа Йонкерса уволила тренера команды и отстранила одну из баскетболисток.