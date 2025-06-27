Чемпионат мира 3х3. Женщины. Плей-ин. Германия встретится с Польшей, Нидерланды сыграют с Венгрией и другие матчи
Сегодня, 27 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Женщины
Улан-Батор
Плей-ин
Венгрия – Нидерланды
27 июня. 11.00
Япония – Канада
27 июня. 11.25
Польша – Германия
27 июня. 13.00
Монголия – Китай
27 июня. 13.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2662 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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