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Эйжа Уилсон быстрее всех в истории женской НБА набрала 5000 очков за карьеру

Центровая «Эйсес» показывает лучший темп по набору очков.

В победном матче против «Коннектикута» (85:59) Эйжа Уилсон записала на свой счет 22 очка, что позволило ей преодолеть отметку в 5000 набранных очков за карьеру. Для этого ей потребовалось 238 матчей, что на 4 меньше предыдущего лидера (Брианна Стюарт, 242 игры).

После матча против «Сан» Уилсон заняла 27-е место в списке лучших бомбардиров лиги. На ее счету теперь 5015 очков в 238 матчах, что в среднем составляет 21,1 очка за игру – лучший показатель в истории женской НБА. 

На первом месте в списке самых результативных находится Дайана Таурази – 10 646 очков. Если 3-кратная MVP сохранит текущие темпы, ей потребуется еще 267 игр (чуть больше шести сезонов), чтобы занять 1-ю строчку.

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ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
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