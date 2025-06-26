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«Финикс» отчислил сестру Ти Джей Макконнелла

Меган Макконнелл покинула «Финикс» после всего одного матча.

Клуб женской НБА «Финикс» объявил о расторжении контракта с защитником Меган Макконнелл, сестрой разыгрывающего «Индианы» Ти Джей Макконнелла.

Меган восстанавливается после перелома плато большеберцовой кости.

Макконнелл сыграла всего один матч, в котором «Финикс» проиграл «Миннесоте» со счетом 65:88. Баскетболистка отметилась одним точным трехочковым.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
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