«Финикс» отчислил сестру Ти Джей Макконнелла
Меган Макконнелл покинула «Финикс» после всего одного матча.
Клуб женской НБА «Финикс» объявил о расторжении контракта с защитником Меган Макконнелл, сестрой разыгрывающего «Индианы» Ти Джей Макконнелла.
Меган восстанавливается после перелома плато большеберцовой кости.
Макконнелл сыграла всего один матч, в котором «Финикс» проиграл «Миннесоте» со счетом 65:88. Баскетболистка отметилась одним точным трехочковым.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2175 голосов
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: SI.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости