«Финикс» отчислил сестру Ти Джей Макконнелла

Меган Макконнелл покинула «Финикс» после всего одного матча.

Клуб женской НБА «Финикс» объявил о расторжении контракта с защитником Меган Макконнелл, сестрой разыгрывающего «Индианы» Ти Джей Макконнелла . Меган восстанавливается после перелома плато большеберцовой кости. Макконнелл сыграла всего один матч, в котором «Финикс » проиграл «Миннесоте» со счетом 65:88. Баскетболистка отметилась одним точным трехочковым.