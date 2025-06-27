Энтони Эдвардс: «KFC, UFC, USC… OKC в пяти. Мне надрали задницу»

Защитник «Вулвс» подвел итоги сезона.

«Пятый сезон закончен. Мне надрали задницу. KFC, UFC, USC… OKC в пяти. Не буду искать оправданий. Они мне ремня дали, ну и че тут злиться, да? Черт, чувак, выигрываю или проигрываю – все равно буду продолжать трепаться. Надо побеждать как босс и проигрывать как босс.

Это будет первое за два года лето, когда я могу по-настоящему заняться своей игрой, сосредоточиться на этом. Я могу серьезно поработать над собой. В следующем году мы снова будем у них на хвосте», – сказал Эдвардс в заключительном эпизоде своего Youtube-сериала «Пятый год».

«Миннесота » проиграла «Оклахоме» в финале Запада (1-4).

В той серии Энтони Эдвардс в среднем набирал 23 очка (47,1% с игры, 28,2% из-за дуги), 7,4 подбора и 4,6 передачи.