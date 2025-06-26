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Молодежная сборная России сыграет с командами Армении и Швейцарии

Сборная России U20 проведет два товарищеских матчи в Армении.

Матч сборной России «до 21 года» с командой Армении U20 состоится 27 июня в 19:00 (мск). На следующий день, 28 июня в 17:00 (мск) сборная России сыграет с командой Швейцарии U20.

Трансляции будут доступна в сообществе РФБ «Вконтакте».

Состав сборной России:

Защитники

Кирилл Белов («Пари НН-М», Нижний Новгород, 19 лет, 186 см);

Егор Евстафьев («Зенит-М», Санкт-Петербург, 18 лет, 200 см);

Иван Миронов («ПАРМА-М», Пермь, 19 лет, 197 см);

Сергей Новиков («ЦСКА-Юниор», Москва, 16 лет, 195 см);

Артем Пивцайкин («Самара-2», 17 лет, 195 см);

Тимофей Шикалов (МБА-МАИ Юниор, 18 лет, 192 см).

Форварды

Егор Амосов (БК «Самара», 17 лет, 201 см);

Иван Бондаренко («ЦСКА-Юниор», 18 лет, 203 см);

Богдан Рублев (БК «Русичи», Курск, 17 лет, 197 см);

Даниил Финаев (МБА-МАИ Юниор, 18 лет, 200 см).

Центровые

Даниил Абрамов («ЦСКА-2», 19 лет, 208 см);

Даниил Столбецкий («Фуэнлабрада», Испания, 18 лет, 205 см).

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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