Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Плей-ин. Латвия сыграет с Австрией, Германия встретится с Нидерландами и другие матчи
Сегодня, 27 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Мужчины
Плей-ин
Пуэрто-Рико – Япония
27 июня. 12.00
Латвия – Австрия
27 июня. 12.25
Австралия – Испания
27 июня. 14.00
Нидерланды – Германия
27 июня. 14.25
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2662 голоса
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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