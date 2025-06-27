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Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Плей-ин. Латвия сыграет с Австрией, Германия встретится с Нидерландами и другие матчи

Сегодня, 27 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Мужчины

Плей-ин

Пуэрто-Рико – Япония

27 июня. 12.00

Латвия – Австрия

27 июня. 12.25

Австралия – Испания

27 июня. 14.00

Нидерланды – Германия

27 июня. 14.25

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2662 голоса
ОклахомаОклахома-Сити
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Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
ХьюстонХьюстон
Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат мира-2025 3х3
сборная Нидерландов 3х3
сборная Японии 3х3
сборная Латвии 3х3
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