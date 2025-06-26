Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном»
Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своей площадке «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Лос-Анджелес
27 июня. 2.00
Лас-Вегас – Вашингтон
27 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Оклахома
Денвер
Голден Стэйт
Лейкерс
Миннесота
Кливленд
Орландо
Хьюстон
Нью-Йорк
Сан-Антонио
Даллас
Клипперс
Кто-то другой
Опубликовал: Геннадий Ильин
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