Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своей площадке «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лос-Анджелес

27 июня . 2.00

Лас-Вегас – Вашингтон

27 июня . 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.