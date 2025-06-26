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Женская НБА. «Индиана» примет «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном»

Сегодня состоятся два матча регулярного чемпионата женской НБА.

«Индиана» Кейтлин Кларк примет на своей площадке «Лос-Анджелес», «Лас-Вегас» встретится с «Вашингтоном».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Лос-Анджелес

27 июня. 2.00

Лас-Вегас – Вашингтон

27 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-2025/26?2101 голос
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Голден СтэйтГолден Стэйт
ЛейкерсЛейкерс
МиннесотаМиннесота
КливлендКливленд
ОрландоОрландо
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КлипперсКлипперс
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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