«Лейкерс» заключили двусторонний контракт с лучшим бомбардиром студенческого баскетбола Эриком Диксоном

Форвард будет выступать за клуб из «Лос-Анджелеса».

Как сообщает Шэмс Чарания, «Лейкерс » подписали двустороннеее соглашение с Эриком Диксоном (24 года, 203 см).

Диксон провел 5 лет в университете Виллановы. В прошедшем сезоне форвард набирал в среднем 23,3 очка (45% с игры, 41% из-за дуги) и стал лучшим бомбардиром студенческого баскетбола.

Также, согласно cообщениям, «Лейкерс» подписали трех невыбранных на драфте новичков на негарантированные 1-летние контракты Exhibit 10: Ар Джея Дэвиса, Аугустаса Марчюлениса и Артура Калума.