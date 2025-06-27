Артем Комолов покинул УНИКС

Защитник больше не будет выступать за казанский клуб.

УНИКС объявил о расставании с Артемом Комоловым (32 года, 193 см).

Защитник представлял клуб из Казани на протяжении последних двух лет.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 3,1 очка, 1,1 подбора и 0,9 передачи за 11 минут на паркете.