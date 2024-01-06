Тэйлор Дженкинс выскочил на площадку во время матча с «Лейкерс».

Главный тренер « » эмоционально отреагировал на эпизод, когда и сошлись в борьбе за мяч на паркете во время третьей четверти.

помешал игроку «озерников» Торину Принсу, который устремился в быструю атаку. Он получил технический фол, но не был удален.

«Так делать нельзя, так что беру на себя всю ответственность. В том моменте Джарен и Леброн вели жесткую борьбу, и вот я увидел нечто, что является недопустимым. Судьи этого не увидели. Не знаю, может, я поторопился, но мне показалось, что там был умысел, так что мне пришлось заступиться за своего парня. Был рад видеть, как наши ребята сплотились после этого», – прокомментировал эпизод Дженкинс.