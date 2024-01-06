Тэйлор Дженкинс выскочил на площадку после того, как Леброн Джеймс и Джарен Джексон сошлись в борьбе

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Тэйлор Дженкинс выскочил на площадку во время матча с «Лейкерс».

Главный тренер «Мемфиса» эмоционально отреагировал на эпизод, когда Леброн Джеймс и Джарен Джексон сошлись в борьбе за мяч на паркете во время третьей четверти.

Дженкинс помешал игроку «озерников» Торину Принсу, который устремился в быструю атаку. Он получил технический фол, но не был удален.

«Так делать нельзя, так что беру на себя всю ответственность. В том моменте Джарен и Леброн вели жесткую борьбу, и вот я увидел нечто, что является недопустимым. Судьи этого не увидели. Не знаю, может, я поторопился, но мне показалось, что там был умысел, так что мне пришлось заступиться за своего парня. Был рад видеть, как наши ребята сплотились после этого», – прокомментировал эпизод Дженкинс.

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1 комментарий
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Что недопустимого он увидел, кроме того, что Дженкинс, уже на полу, схватил за руку Леброна?
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