«Поиски продолжатся, пока не будет найден пропавший». Спасатели возобновят поиски пропавшего без вести Антона Петухова

Спасатели возобновят поиски пропавшего без вести игрока «Барнаула».

«Поиски продолжатся, пока не будет найден пропавший. Сейчас никто не прекращает поиски Антона Петухова. Про весну речь идет об обследовании тех территорий, к которым невозможно подобраться зимой. Например, участки под толстым слоем льда, где на дне скопление тины. В этом случае наш подводный дрон не сможет работать, так как водоросли просто забьют вентиляторы и обездвижат устройство.

Обследование участков идет по доступной местности, также продолжается распространение ориентировок и оповещение населения ближайших населенных пунктов о том, чтобы они обращали внимание на подозрительные вещи на водоемах вблизи их населенных пунктов.

Сейчас красноярский отдел полиции проводит оперативно‑розыскные мероприятия и, в зависимости от их результатов, мы и краевые спасатели будем дополнительно выходить на обследование обозначенного участка.

Так как работаем совместно с полицией и спасателями, территория обследования разделена с учетом возможностей и оснащенности каждой структуры.

Сейчас мы в режиме ожидания новых вводных от полиции. И как только появится необходимость, волонтеры готовы снова выйти на поиск. Оборудование и люди для этого есть. Также на этой неделе планируем повторно выйти к воде, чтобы осмотреть место и возможную траекторию падения Антона Петухова и в зависимости от этого просчитать, где куда его могло вынести течением, — заявили «Матч ТВ» в ПСО «Поиск пропавших детей» им. Оксаны Василишиной.

Петухов пропал в Красноярске 30 декабря утром по пути на остров Татышев на реке Енисей в Красноярске. Сотрудники полиции установили, что баскетболист упал с моста.

Антон является воспитанником «Енисея» и . За столичный клуб он выступал с 2020 по 2023 год. В составе армейцев Петухов стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым они вместе перебрались в «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне Суперлиги форвард провел шесть матчей.