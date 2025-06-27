«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс». «Новый Орлеан» ответил на критику Билла Симмонса

«Пеликанс» подкололи эксперта в соцсетях.

Ранее Билл Симмонс в своем подкасте на The Ringer назвал сделку, которую совершил «Новый Орлеан » «одним из пяти самых глупых обменов этого десятилетия».

«Пеликанс» обменяли 23-й пик драфта-2025 и свой незащищенный пик в первом раунде драфта 2026 года на 13-й пик «Атланты», под которым взяли центрового Дерека Куина.

«Новый Орлеан» уколол Симмонса в комментариях к реплике Шэмса Чарании , где тот разбирал произошедшую сделку.

«Как это можно оценить? А вдруг Куин станет членом Зала славы? Или многократным участником Матча всех звезд? Тогда через три года об этом вообще никто не вспомнит... Пока рано говорить, кто выиграл в этой сделке», – сказал Чарания.

«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс», – написали «Пеликанс» под постом с высказыванием инсайдера ESPN.