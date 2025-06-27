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«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс». «Новый Орлеан» ответил на критику Билла Симмонса

«Пеликанс» подкололи эксперта в соцсетях.

Ранее Билл Симмонс в своем подкасте на The Ringer назвал сделку, которую совершил «Новый Орлеан» «одним из пяти самых глупых обменов этого десятилетия». 

«Пеликанс» обменяли 23-й пик драфта-2025 и свой незащищенный пик в первом раунде драфта 2026 года на 13-й пик «Атланты», под которым взяли центрового Дерека Куина.

«Новый Орлеан» уколол Симмонса в комментариях к реплике Шэмса Чарании, где тот разбирал произошедшую сделку.

«Как это можно оценить? А вдруг Куин станет членом Зала славы? Или многократным участником Матча всех звезд? Тогда через три года об этом вообще никто не вспомнит... Пока рано говорить, кто выиграл в этой сделке», – сказал Чарания.

«С таким взвешенным комментарием ты не попадешь в подкаст The Ringer, Шэмс», – написали «Пеликанс» под постом с высказыванием инсайдера ESPN.

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Нью-ЙоркНью-Йорк
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
КлипперсКлипперс
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Нового Орлеана»
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