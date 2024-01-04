Пропавший игрок «Барнаула» упал с моста в реку в Красноярске. Поиски продолжаются

Игрок «Барнаула» Антон Петухов, пропавший в ночь на 31 декабря, упал с моста.

Об этом сообщает в соцсетях Красноярская региональная общественная организация «Поиск пропавших детей – Красноярск».

«При проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОП №10 МУ МВД России «Красноярское» по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста», – говорится в сообщении.

Сотрудники «КГКУ Спасатель» и волонтеры продолжают поиск 20-летнего баскетболиста. Планируется обследовать дно, поверхности реки и проток.

Антон является воспитанником «Енисея» и . За столичный клуб он выступал с 2020 по 2023 год. В составе армейцев Петухов стал чемпионом Единой молодежной лиги ВТБ (2021) и чемпионом первенства ДЮБЛ (2021).

Вместе с тренером дубля красно-синих Александром Герасимовым они вместе перебрались в «Барнаул» летом 2023 года. В текущем сезоне Суперлиги форвард провел шесть матчей.