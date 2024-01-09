Тайриз Халибертон получил растяжение мышцы задней поверхности бедра и пропустит как минимум 2 недели
Тайриз Халибертон избежал серьезной травмы.
МРТ выявила у разыгрывающего «Индианы» растяжение мышцы задней поверхности левого бедра 1-й степени.
Халибертон пройдет повторное обследование через две недели.
Защитник проводит великолепный сезон, набирая в среднем 24,2 очка за матч и лидируя в лиге по передачам (12,7). «Пэйсерс» занимают 6-е место на Востоке с результатом 21-15.
Халибертон получил повреждение во второй четверти матча против «Бостона» (133:131).
60 из 82 - нормально, вполне отражает проведённую регулярку
помню, Лемье в 92-93 сыграл в 60 играх из 84, получил и Харта, и Арт Росса, и Лестер Пирсона, и первую пятёрку