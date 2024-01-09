Тайриз Халибертон пройдет МРТ-обследование в связи с мышечной травмой

Теги травмы Бостон Индиана Рик Карлайл НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Баскетбол

Тайриз Халибертон пройдет МРТ-обследование в связи с мышечной травмой.

Разыгрывающий «Индианы» получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра во второй четверти матча против «Бостона» (133:131).

По словам главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла, в команде надеются, что Халибертон избежал серьезной травмы. Обследование состоится во вторник.

Перед игрой с «Селтикс» Тайриз набирал в среднем по 24,2 очка и 12,7 передачи (1-е место в НБА) за игру.

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6 комментариев
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Ответ Марсель Объелся
Давно я не видел, чтобы травмированного игрока вот так несли. Со времен Пирса
Пирс в тот момент не травмировался если что 😂
+3
0
+3
Здоровья Тайризу!
Надеюсь после такого шпагата только связки надо будет восстановить
+1
0
+1
Давно я не видел, чтобы травмированного игрока вот так несли. Со времен Пирса
0
0
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ооох, как неприятно. есть риски, что там не только мышечная травма(((
здоровья!
0
0
0
норм растяжка. теперь можно в Большой Театр солистом идти
0
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Ответ Мурзин Ринат
Пирс в тот момент не травмировался если что 😂
У него была душевная травма)
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