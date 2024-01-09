Тайриз Халибертон пройдет МРТ-обследование в связи с мышечной травмой.

Разыгрывающий «Индианы» получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра во второй четверти матча против « » (133:131).

По словам главного тренера «Пэйсерс» , в команде надеются, что Халибертон избежал серьезной травмы. Обследование состоится во вторник.

Перед игрой с «Селтикс» набирал в среднем по 24,2 очка и 12,7 передачи (1-е место в ) за игру.