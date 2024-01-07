Тайриз Халибертон: «Деррик Уайт и Дрю Холидэй, похоже, лучшие персональные защитники в НБА»
«У них, вероятно, лучшая оборона в НБА. Не знаю, что там по статистике.
Деррик Уайт и Дрю Холидэй, похоже, лучшие персональные защитники в НБА. Тяжелая игра, интересное противостояние. Готовимся к реваншу в понедельник», – заявил Халибертон на пресс-конференции.
Разыгрывающий «Индианы» завершил встречу с 17 очками, 7 передачами, 6 подборами и 5 перехватами при 5 из 17 с игры (2 из 9 из-за дуги) и 5 из 5 с линии штрафных.