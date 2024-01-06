Игроки «Индианы» в матче с «Атлантой» сделали рекордные для клуба 50 результативных передач

Теги Атланта Индиана НБА Баскетбол - видео Тайриз Халибертон Баскетбол

«Индиана» обновила клубный рекорд по передачам в матче с «Атлантой».

В победной встрече с «Хоукс» (150:116) баскетболисты «Пэйсерс» в сумме отдали 50 передач.

Лидер сезона НБА по передачам Тайриз Халибертон (12,8 за игру) оформил 18 передач (также 10 очков и 8 подборов) всего за 25 минут.

«Индиана» во второй раз в сезоне набирает 150 очков с «Атлантой». 21 ноября команда выдала самый результативный матч текущего чемпионата – 157:152.

У клуба из Индианаполиса шесть побед подряд.

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3 комментария
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Ответ бредихин
рекорд по передачах в одном матче было бы не плохо!? который раз пишу, доводите новость до конца!
Это же Индиана, а не хайповые ЛАЛ/ГСВ. Так что набрали и набрали, нечего бухтеть.
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рекорд по передачах в одном матче было бы не плохо!? который раз пишу, доводите новость до конца!
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в эту Индиану Реджи Миллера - по 170 бы набирали
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