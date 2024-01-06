«Индиана» обновила клубный рекорд по передачам в матче с «Атлантой».

В победной встрече с «Хоукс» (150:116) баскетболисты «Пэйсерс» в сумме отдали 50 передач.

Лидер сезона по передачам (12,8 за игру) оформил 18 передач (также 10 очков и 8 подборов) всего за 25 минут.

« » во второй раз в сезоне набирает 150 очков с «Атлантой». 21 ноября команда выдала самый результативный матч текущего чемпионата – 157:152.

У клуба из Индианаполиса шесть побед подряд.