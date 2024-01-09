Обозреватель Сэм Эмик: «Дарвина Хэма вряд ли уволят из «Лейкерс», он пользуется поддержкой Джини Басс»

Теги Лейкерс НБА Джини Басс Дарвин Хэм Баскетбол

Инсайдер Сэм Эмик сомневается в том, что Дарвин Хэм будет уволен из «Лейкерс».

«Человек, с которым я общался, придерживается мнения, что его не уволили бы даже в случае поражения от «Клипперс» в воскресенье. Существует важный фактор, о котором не следует забывать: хотя Хэму приходится решать проблемы как в раздевалке, так и в других местах на территории «Лейкер Лэнд», он пользуется постоянной поддержкой со стороны Джини Басс», – информирует Эмик.

В матче с «Клипперс» команде Дарвина Хэма удалось прервать серию из четырех поражений.

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5 комментариев
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Никто его не уволит до конца сезона, потому что на рынке не тренеров, которые сходу смогут дать результат здесь и сейчас. Команда должна решать появившиеся проблемы, а руководство в дедлайн принимать решения по трейдам или оставить все как есть и уже усиленно работать в межсезонье.
Это в европейском футболе за забором стоит очередь из специалистов, готовых сходу обещать результат: потому и Бавария и прочие могут по ходу сезона менять Нагельсмана на Тухеля, например.
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По крайней мере Монти доволен, не он на данный момент худший тренер НБА
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Басс это бывшая бывшего тренера ЛА, который сейчас гровит и которого недавно навещал тренер Торонто?
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Ответ lecterkillhomyuk
По крайней мере Монти доволен, не он на данный момент худший тренер НБА
Есть какой то критерий, по которому можно определить худшего/лучшего тренера? Или обычно эти критерии в голове Лектера и нам нужно просто поверить ему на слово?)
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Ответ xamer 9
Есть какой то критерий, по которому можно определить худшего/лучшего тренера? Или обычно эти критерии в голове Лектера и нам нужно просто поверить ему на слово?)
Тренер, который не попадает в плей офф с здоровыми Дэвисом и Леброном априори худший
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