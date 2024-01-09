Обозреватель Сэм Эмик: «Дарвина Хэма вряд ли уволят из «Лейкерс», он пользуется поддержкой Джини Басс»
Инсайдер Сэм Эмик сомневается в том, что Дарвин Хэм будет уволен из «Лейкерс».
«Человек, с которым я общался, придерживается мнения, что его не уволили бы даже в случае поражения от «Клипперс» в воскресенье. Существует важный фактор, о котором не следует забывать: хотя Хэму приходится решать проблемы как в раздевалке, так и в других местах на территории «Лейкер Лэнд», он пользуется постоянной поддержкой со стороны Джини Басс», – информирует Эмик.
В матче с «Клипперс» команде Дарвина Хэма удалось прервать серию из четырех поражений.
Это в европейском футболе за забором стоит очередь из специалистов, готовых сходу обещать результат: потому и Бавария и прочие могут по ходу сезона менять Нагельсмана на Тухеля, например.