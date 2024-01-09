Инсайдер Сэм Эмик сомневается в том, что Дарвин Хэм будет уволен из «Лейкерс».

«Человек, с которым я общался, придерживается мнения, что его не уволили бы даже в случае поражения от «Клипперс» в воскресенье. Существует важный фактор, о котором не следует забывать: хотя Хэму приходится решать проблемы как в раздевалке, так и в других местах на территории «Лейкер Лэнд», он пользуется постоянной поддержкой со стороны Джини Басс», – информирует Эмик.

В матче с «Клипперс» команде удалось прервать серию из четырех поражений.