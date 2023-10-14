«Не могу обрести покой». Джа Морэнт оставил загадочный пост в соцсетях

Теги Мемфис НБА соцсети Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оставил загадочный пост в социальных сетях.

«Для меня это непривычная ситуация. Кажется, я получил все, о чем только мечтал, но не могу найти обрести покой ☮️», – написал Морэнт.

По ходу прошлого сезона Морэнт дважды демонстрировал огнестрельное оружие в соцсетях. После второго случая НБА дисквалифицировала суперзвезду на 25 матчей.

Перемен! «Оклахома»

Как Вембаньяма готовился к НБА. Впитывал культуру «Сперс», боксировал с бывшим чемпионом, добавил 9 кило

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Korban Cobain
У парня непреодолимое желание засветить ствол в соцсетях.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
"Я душу дьяволу продам за ночь с тобой", добавил Морэнт.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ɔculpa
Ответ Korban Cobain
У парня непреодолимое желание засветить ствол в соцсетях.
Что Джа, что Примо, уже задолбали свои стволы засвечивать☹️
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Djoyin
С его слов получается, что всё, о чём он мечтал - это не то, чтоб быть классным игроком НБА и хорошим примером для молодёжи, а то, чтоб разбогатеть и иметь неограниченную возможность вести разгульный образ жизни. Какой уж там покой?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Agent Smith
Важна не цель, важен путь☯️🏀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
кандид
Серьезно, какие основания называть этого персонажа "суперзвездой"? Какие достижения у него есть, позволяющие хотя бы приблизиться к людям уровня Леброна, Карри, Дюрэнта? Подборка данков в Тик-Токе?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий