«Не могу обрести покой». Джа Морэнт оставил загадочный пост в соцсетях
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт оставил загадочный пост в социальных сетях.
«Для меня это непривычная ситуация. Кажется, я получил все, о чем только мечтал, но не могу найти обрести покой ☮️», – написал Морэнт.
По ходу прошлого сезона Морэнт дважды демонстрировал огнестрельное оружие в соцсетях. После второго случая НБА дисквалифицировала суперзвезду на 25 матчей.
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