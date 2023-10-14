Звездный разыгрывающий « » оставил загадочный пост в социальных сетях.

«Для меня это непривычная ситуация. Кажется, я получил все, о чем только мечтал, но не могу найти обрести покой ☮️», – написал Морэнт.

По ходу прошлого сезона Морэнт дважды демонстрировал огнестрельное оружие в соцсетях. После второго случая НБА дисквалифицировала суперзвезду на 25 матчей.

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