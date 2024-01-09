Разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем избежал серьезной травмы колена.

Ожидается, что пропустит несколько матчей и вернется в строй.

Лидер «Пистонс» получил повреждение в матче с «Наггетс» и сразу покинул паркет. Перед уходом он набрал три очка при 1 из 6 с игры.

Первый выбор драфта 2021 года пропустил большую часть прошлого сезона из-за перелома левой голени, который потребовал хирургического вмешательства. В этом сезоне он сыграл во всех 36 матчах « ».

Каннингем набирал в среднем 28,7 очка и 8,1 передачи при 53,2% попаданий с игры в последних 10 матчах.





