Кейд Каннингем не смог доиграть матч против «Наггетс» из-за травмы

Теги травмы Денвер Детройт НБА Кейд Каннингем Баскетбол

Кейд Каннингем получил повреждение в матче с «Наггетс».

Защитник «Детройта» выбыл из воскресного матча с «Денвером» (131:114) с растяжением левого колена.

Каннингем получил травму во второй четверти и сразу покинул паркет. Перед уходом он набрал три очка при 1 из 6 с игры.

Первый выбор драфта 2021 года пропустил большую часть прошлого сезона из-за перелома левой голени, который потребовал хирургического вмешательства. В этом сезоне он сыграл во всех 36 матчах «Детройта».

Каннингем набирал в среднем 28,7 очка и 8,1 передачи при 53,2% попаданий с игры в последних 10 матчах.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий