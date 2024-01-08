Кейд Каннингем не смог доиграть матч против «Наггетс» из-за травмы
Кейд Каннингем получил повреждение в матче с «Наггетс».
Защитник «Детройта» выбыл из воскресного матча с «Денвером» (131:114) с растяжением левого колена.
Каннингем получил травму во второй четверти и сразу покинул паркет. Перед уходом он набрал три очка при 1 из 6 с игры.
Первый выбор драфта 2021 года пропустил большую часть прошлого сезона из-за перелома левой голени, который потребовал хирургического вмешательства. В этом сезоне он сыграл во всех 36 матчах «Детройта».
Каннингем набирал в среднем 28,7 очка и 8,1 передачи при 53,2% попаданий с игры в последних 10 матчах.