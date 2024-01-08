Кейд Каннингем не смог доиграть матч против «Наггетс» из-за травмы

Кейд Каннингем получил повреждение в матче с «Наггетс».

Защитник «Детройта» выбыл из воскресного матча с « » (131:114) с растяжением левого колена.

получил травму во второй четверти и сразу покинул паркет. Перед уходом он набрал три очка при 1 из 6 с игры.

Первый выбор драфта 2021 года пропустил большую часть прошлого сезона из-за перелома левой голени, который потребовал хирургического вмешательства. В этом сезоне он сыграл во всех 36 матчах « ».

Каннингем набирал в среднем 28,7 очка и 8,1 передачи при 53,2% попаданий с игры в последних 10 матчах.