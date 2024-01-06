Крис Пол получил перелом, когда пытался взять подбор

Разыгрывающий « » травмировался по ходу третьей четверти победного матча с « » (113:109) в пятницу. Он пошел на мяч, чтобы подобрать его после промаха, но не успел и вступил в контакт с игроком «Пистонс».

На следующей неделе Пол перенесет операцию. Сроки восстановления на данный момент неизвестны.

38-летний плеймейкер стал игроком «Уорриорз» в межсезонье-2023. Он провел за команду 32 матча, набирая 8,9 очка, 3,8 подбора и 7,2 передачи в среднем за игру.