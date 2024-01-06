Крис Пол получил перелом, когда пытался взять подбор

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» травмировался по ходу третьей четверти победного матча с «Детройтом» (113:109) в пятницу. Он пошел на мяч, чтобы подобрать его после промаха, но не успел и вступил в контакт с игроком «Пистонс».

На следующей неделе Пол перенесет операцию. Сроки восстановления на данный момент неизвестны.

38-летний плеймейкер стал игроком «Уорриорз» в межсезонье-2023. Он провел за команду 32 матча, набирая 8,9 очка, 3,8 подбора и 7,2 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий
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На ровном месте. Огромная, пусть и ожидаемая, потеря. Один из лучших в ГС, жаль.
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