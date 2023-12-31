Кейд Каннингем: «Я должен был выйти на новый уровень, чтобы закончить эту полосу неудач»

«Мне всегда нравилось, когда все настроены на работу. Не то чтобы я изменил свой подход или начал относиться в последнее время как-то иначе. Но то, что люди смотрят, влияет на меня.

Ставки становились все выше и выше. Я знаю, что должен был показывать баскетбол другого класса. Надо был понять, что еще нужно от меня команде. Должен был выйти на новый уровень, чтобы закончить эту полосу неудач «Пистонс», – рассказал .

В последних семи матчах 22-летний разыгрывающий набирает в среднем 31,4 очка, 7,9 передачи, 4,7 подбора и 1,6 перехвата при 55,5% с игры, 46,9% из-за дуги и 86% с линии штрафных.