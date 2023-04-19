Дарвин Хэм: «Готовимся так, будто Джа Морэнт сыграет во втором матче»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о подготовке ко второму матчу серии с «Мемфисом» (1-0).
Лидер «Гризлис» Джа Морэнт рискует пропустить встречу из-за травмы руки.
«Готовимся так, будто Джа Морэнт сыграет во втором матче. Мы не пытаемся делать какие-либо предположения, ничего не прогнозируем. Мы просто следим за тем, чтобы наш план А был полностью отработан, равно как и план Б.
План А подразумевает, что Джа играет, в плане Б важно понимать, корректировки они будут вносить», – заявил Хэм.
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Хэм - я ничего не понимаю, Леброн сказал что всё знает, надеюсь на Хатимуру, Ривза и Рассела, молюсь чтобы Антон не сломался.