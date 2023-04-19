Дарвин Хэм: «Готовимся так, будто Джа Морэнт сыграет во втором матче»

Теги травмы Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Джа Морэнт Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал о подготовке ко второму матчу серии с «Мемфисом» (1-0).

Лидер «Гризлис» Джа Морэнт рискует пропустить встречу из-за травмы руки.

«Готовимся так, будто Джа Морэнт сыграет во втором матче. Мы не пытаемся делать какие-либо предположения, ничего не прогнозируем. Мы просто следим за тем, чтобы наш план А был полностью отработан, равно как и план Б.

План А подразумевает, что Джа играет, в плане Б важно понимать, корректировки они будут вносить», – заявил Хэм.

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12 комментариев

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Райли Карри
Перевод на человеческий
Хэм - я ничего не понимаю, Леброн сказал что всё знает, надеюсь на Хатимуру, Ривза и Рассела, молюсь чтобы Антон не сломался.
+16
-2
+14
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Xell
Ответ Райли Карри
Перевод на человеческий Хэм - я ничего не понимаю, Леброн сказал что всё знает, надеюсь на Хатимуру, Ривза и Рассела, молюсь чтобы Антон не сломался.
Согласен Дэвис важнее Леброна. Без Леброна молодые хорошо играли. А без Дэвиса сразу жпа.
+6
-1
+5
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armageddon123456
Ответ Данил Ильинский
Самое любопытные в этом сезоне это то, как везет Лал с расписанием, соперниками в решающих стадиях. Самое легкое расписание, Миннесота в плеин, которая самоустранилась во время матча. В первом раунде Мемфис без одного из важнейших игроков - Адамса, так теперь еще и Морэнт, вероятнее всего, пропустит серию. Все складывается как нельзя кстати, только завидовать можно такой удачи
С учетом эпидемии травм в последние 3 года (начиная сразу с ковидного укороченного сезона) - ЛАЛ это везение выстрадали. Да и везением назвать... Одна победа (над Хьюстоном, к примеру) - и были бы ЛАЛ сейчас на месте ГСВ, бодались бы с САК, а ГСВ на везении скорее всего так же летели от Мемфиса (потому что в гостях играть не умеют)
+6
-2
+4
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A. V.
Парни, ну вы сегодня не имеете права проиграть✊
+3
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Xell
Да ваще пофиг на Моранта. Что с ним, что без Лал должны дальше проходить. Скамейка лучше, защита тоже, есть большие.
+2
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Xell
Дарвин Хэм через неделю—"Готовились надрать задницу ГС, а там Сакраменто"))
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Xell
Ответ Данил Ильинский
Самое любопытные в этом сезоне это то, как везет Лал с расписанием, соперниками в решающих стадиях. Самое легкое расписание, Миннесота в плеин, которая самоустранилась во время матча. В первом раунде Мемфис без одного из важнейших игроков - Адамса, так теперь еще и Морэнт, вероятнее всего, пропустит серию. Все складывается как нельзя кстати, только завидовать можно такой удачи
Еще и во втором раунде вместо ГС могут быть Кингз))
+1
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Xell
Ответ Данил Ильинский
Самое любопытные в этом сезоне это то, как везет Лал с расписанием, соперниками в решающих стадиях. Самое легкое расписание, Миннесота в плеин, которая самоустранилась во время матча. В первом раунде Мемфис без одного из важнейших игроков - Адамса, так теперь еще и Морэнт, вероятнее всего, пропустит серию. Все складывается как нельзя кстати, только завидовать можно такой удачи
А ГС не везло?) Заняли комфортное 6место, получив всего лишь Сакраменто. И летят уже 0—2.Это называется сами себя перехитрили))
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-2
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Dmitry Trepov
Ответ Данил Ильинский
Самое любопытные в этом сезоне это то, как везет Лал с расписанием, соперниками в решающих стадиях. Самое легкое расписание, Миннесота в плеин, которая самоустранилась во время матча. В первом раунде Мемфис без одного из важнейших игроков - Адамса, так теперь еще и Морэнт, вероятнее всего, пропустит серию. Все складывается как нельзя кстати, только завидовать можно такой удачи
Везет сильнейшим
0
0
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kankul777
Ответ Xell
Да ваще пофиг на Моранта. Что с ним, что без Лал должны дальше проходить. Скамейка лучше, защита тоже, есть большие.
Надо меньшей кровью проходить Мемфис и готовится к Сакраменто
0
0
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