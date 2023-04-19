Дарвин Хэм: «Готовимся так, будто Джа Морэнт сыграет во втором матче»

Главный тренер « » рассказал о подготовке ко второму матчу серии с « » (1-0).

Лидер «Гризлис» рискует пропустить встречу из-за травмы руки.

«Готовимся так, будто Джа Морэнт сыграет во втором матче. Мы не пытаемся делать какие-либо предположения, ничего не прогнозируем. Мы просто следим за тем, чтобы наш план А был полностью отработан, равно как и план Б.

План А подразумевает, что Джа играет, в плане Б важно понимать, корректировки они будут вносить», – заявил Хэм.

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