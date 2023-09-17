Ламар Одом на своем Mercedes врезался в две припаркованные машины, пытаясь дотянуться до телефона, который он уронил

Бывший игрок НБА Ламар Одом врезался на своем автомобиле Mercedes в два припаркованных автомобиля, сообщает TMZ.

Таблоид со ссылкой на представителя отмечает, что инцидент произошел примерно в 3 часа ночи в жилом районе недалеко от его дома. Баскетболист возвращался из дома друга в Нортридже, когда случайно уронил телефон в салоне автомобиля.

Пытаясь достать его, он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с двумя припаркованными на улице машинами. В результате столкновения белый Mercedes Одома врезался в другой белый автомобиль, который затем столкнулся с машиной, стоящей рядом.

Сработали подушки безопасности, медицинская помощь Одому не потребовалась. Прибывшим сотрудникам полиции он сказал, что не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: TMZ