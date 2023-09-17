Ламар Одом на своем Mercedes врезался в две припаркованные машины, пытаясь дотянуться до телефона, который он уронил

Теги происшествия Ламар Одом НБА фото Баскетбол

Бывший игрок НБА Ламар Одом врезался на своем автомобиле Mercedes в два припаркованных автомобиля, сообщает TMZ.

Таблоид со ссылкой на представителя Одома отмечает, что инцидент произошел примерно в 3 часа ночи в жилом районе недалеко от его дома. Баскетболист возвращался из дома друга в Нортридже, когда случайно уронил телефон в салоне автомобиля.

Пытаясь достать его, он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с двумя припаркованными на улице машинами. В результате столкновения белый Mercedes Одома врезался в другой белый автомобиль, который затем столкнулся с машиной, стоящей рядом.

Сработали подушки безопасности, медицинская помощь Одому не потребовалась. Прибывшим сотрудникам полиции он сказал, что не находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: TMZ

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5 комментариев

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Tim Timson
не выдержал ритма упоминаний на Спортсе за неделю)
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Stephan Carrypenko
А наркотического?))
За грамулькой не мог дотянуться)
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711M
his first move as the executive was to sign Lamar Odom! who was on crack?!
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Tima_Milan
медицинская помощь Одому не потребовалась
--
инфа сотка?)
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