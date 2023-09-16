Бывший игрок « » вспомнил своего легендарного одноклубника .

По словам Одома, однажды во время поездки на командном автобусе Брайант выразил мнение, что превосходит знаменитого .

«У Кобе как одноклубника было легко учиться. Если человек не брал что-то от Кобе, не учился, то был просто тупым.

Невероятный, сумасшедший дух. Как-то Кобе сказал в автобусе, что он лучше Майкла Джордана. Я такой: «Да ты свихнулся». Но это действительно прозвучало из его уст, так что вы понимаете, что им двигало», – рассказал Одом.

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