Ламар Одом: «Как-то Кобе сказал, что он лучше Майкла Джордана»
Бывший игрок «Лейкерс» Ламар Одом вспомнил своего легендарного одноклубника Кобе Брайанта.
По словам Одома, однажды во время поездки на командном автобусе Брайант выразил мнение, что превосходит знаменитого Майкла Джордана.
«У Кобе как одноклубника было легко учиться. Если человек не брал что-то от Кобе, не учился, то был просто тупым.
Невероятный, сумасшедший дух. Как-то Кобе сказал в автобусе, что он лучше Майкла Джордана. Я такой: «Да ты свихнулся». Но это действительно прозвучало из его уст, так что вы понимаете, что им двигало», – рассказал Одом.
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