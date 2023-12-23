Ламар Одом назвал стартовую пятерку, с которой «Лейкерс» снова начнут побеждать

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Ламар Одом НБА Энтони Дэвис Руи Хатимура Джарред Вандербилт Остин Ривз Баскетбол

Ламар Одом назвал стартовую пятерку, с которой «Лейкерс» снова начнут побеждать.

Двукратный чемпион НБА в составе «озерников» считает, что команде нужно внести изменения в стартовую пятерку, чтобы выправить положение после 1-5 в последних шести матчах.

«Многие до сих пор переживают из-за ротации, которую использует Дарвин Хэм. Мне кажется, им не помешали бы изменения. Мне бы хотелось видеть вместе Вандербилта, Хатимуру, Леброна и Дэвиса, одновременно на площадке. В защите им не нужно бегать никуда бегать, просто меняться.

Возможно, сюда стоило бы добавить Ривза как еще одного человека, который может таскать мяч», – заявил Одом.

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1 комментарий
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Одом красавец. пятерка уровня плей-инн)
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