Ламар Одом назвал стартовую пятерку, с которой «Лейкерс» снова начнут побеждать.

Двукратный чемпион в составе «озерников» считает, что команде нужно внести изменения в стартовую пятерку, чтобы выправить положение после 1-5 в последних шести матчах.

«Многие до сих пор переживают из-за ротации, которую использует Дарвин Хэм. Мне кажется, им не помешали бы изменения. Мне бы хотелось видеть вместе , Хатимуру, и , одновременно на площадке. В защите им не нужно бегать никуда бегать, просто меняться.

Возможно, сюда стоило бы добавить как еще одного человека, который может таскать мяч», – заявил Одом.