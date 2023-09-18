Двукратный чемпион НБА в составе « » вспомнил эпизод из неудачной для калифорнийцев финальной серии 2008 года против « ».

В шестом матче в Бостоне «Селтикс» победили 131:92 (4-2) и после долгой паузы вернули чемпионский трофей.

«Почему я ненавижу «Селтикс»? Все дело в первой серии между нами. Они разнесли нас в шестом матче, 35 или сколько там было очков разницы. Во время финальных серий вас сопровождают семьи, они вместе с вами в автобусе – там вообще все. И вот они вынесли нас «+35». Их фанаты окружили наш автобус и стали его раскачивать», – рассказал Одом.

Синдэриус Торнвелл: «Постараюсь уговорить кого-нибудь из своих друзей из НБА приехать на игру в Саратов»

«Робости вообще никакой. «Самара» готова сражаться с любым соперником». Интервью с Ксенией Кунаковой

Гобер мимо Олимпиады? Испания кончилась? Банкеро зря не выбрал Италию? Насущные вопросы по итогам ЧМ-2023