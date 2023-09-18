Ламар Одом: «Болельщики «Селтикс» после шестого матча финала 2008 года раскачивали автобус «Лейкерс»

Теги Бостон Лейкерс Ламар Одом НБА болельщики Баскетбол

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Ламар Одом вспомнил эпизод из неудачной для калифорнийцев финальной серии 2008 года против «Бостона».

В шестом матче в Бостоне «Селтикс» победили 131:92 (4-2) и после долгой паузы вернули чемпионский трофей.

«Почему я ненавижу «Селтикс»? Все дело в первой серии между нами. Они разнесли нас в шестом матче, 35 или сколько там было очков разницы. Во время финальных серий вас сопровождают семьи, они вместе с вами в автобусе – там вообще все. И вот они вынесли нас «+35». Их фанаты окружили наш автобус и стали его раскачивать», – рассказал Одом.

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