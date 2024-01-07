Стивен Эй Смит может покинуть ESPN, если не получит «свой мешок с деньгами»

Стивен Эй Смит может покинуть ESPN по окончании контракта.

Как сообщает журналист Майкл Маккарти из Front Office Sports Today, если известный эксперт «не получит свой мешок с деньгами», Эй Смит либо продолжит свою карьеру как независимый журналист, либо останется на телевидении, но в качестве ведущего вечернего ток-шоу уже после прайм-тайма.

Ранее 56-летний эксперт заявлял, что является самым высокооплачиваемым аналитиком на всем телеканале ESPN. По действующему контракту, который заканчивается через 18 месяцев, Эй Смит зарабатывает около 12 млн долларов в год. У журналиста есть свой YouTube-канал, на который подписаны 450 000 человек.