Стивен Эй Смит может покинуть ESPN, если не получит «свой мешок с деньгами»

Теги НБА Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит может покинуть ESPN по окончании контракта.

Как сообщает журналист Майкл Маккарти из Front Office Sports Today, если известный эксперт «не получит свой мешок с деньгами», Эй Смит либо продолжит свою карьеру как независимый журналист, либо останется на телевидении, но в качестве ведущего вечернего ток-шоу уже после прайм-тайма.

Ранее 56-летний эксперт заявлял, что является самым высокооплачиваемым аналитиком на всем телеканале ESPN. По действующему контракту, который заканчивается через 18 месяцев, Эй Смит зарабатывает около 12 млн долларов в год. У журналиста есть свой YouTube-канал, на который подписаны 450 000 человек.

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7 комментариев
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Ответ Дмитрий Максимов
> У журналиста есть свой YouTube-канал, на который подписаны 450 000 человек. Чет не густо. Или это норм цифра для спортивных говорящих голов?
ну для сравнения JJ Redick недавно миллион пробил на своем канале, который создал после завершения карьеры
+3
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+3
> У журналиста есть свой YouTube-канал, на который подписаны 450 000 человек.
Чет не густо. Или это норм цифра для спортивных говорящих голов?
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Вот бы и мне платили, когда я несу постоянно чушь...
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Честно говоря, с точки зрения аналитики зрители ничего не потеряют.
А ради хайпа можно и другого дуремара пригласить.
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Чёт про Айзею Томаса вспомнилось;)
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