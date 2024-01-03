Стивен Эй Смит – «Никс»: «Не надо мне рассказывать про Деджонте Мюррэя. Идите выменивайте Донована Митчелла. Вперед!»

Стивен Эй Смит считает, что «Нью-Йорку» стоит усилиться Донованом Митчеллом.

«Иммануэля Куикли я не хотел терять. Это особенный парнишка. Он претендент на звание лучшего шестого игрока года в прошлом сезоне, и его отсутствие теперь возлагает гораздо больше ответственности на Джейлена Брансона. И дает Тому Тибодо оправдание, чтобы гонять Брансона перед плей-офф. И пока «Никс» не готовы играть с «Бостоном» или «Милуоки» – потому что набирать очки некому.

Не надо мне рассказывать про . Идите выменивайте . У вас восемь пиков первого раунда. Парочку хотя бы используйте, черт возьми. Вперед!» – заявил в эфире First Take.