Стивен Эй Смит – «Никс»: «Не надо мне рассказывать про Деджонте Мюррэя. Идите выменивайте Донована Митчелла. Вперед!»

Теги Нью-Йорк НБА Деджонте Мюррэй Донован Митчелл Стивен Эй Смит Баскетбол

Стивен Эй Смит считает, что «Нью-Йорку» стоит усилиться Донованом Митчеллом.

«Иммануэля Куикли я не хотел терять. Это особенный парнишка. Он претендент на звание лучшего шестого игрока года в прошлом сезоне, и его отсутствие теперь возлагает гораздо больше ответственности на Джейлена Брансона. И дает Тому Тибодо оправдание, чтобы гонять Брансона перед плей-офф. И пока «Никс» не готовы играть с «Бостоном» или «Милуоки» – потому что набирать очки некому.

Не надо мне рассказывать про Деджонте Мюррэя. Идите выменивайте Донована Митчелла. У вас восемь пиков первого раунда. Парочку хотя бы используйте, черт возьми. Вперед!» – заявил Смит в эфире First Take.

1 комментарий
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А он ещё и как ген.менеджер хорош))
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